Новый владелец "Рустави-2" Халваши выставил телеканал на продажу

"Я решил продать "Рустави-2" по правилу прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену. С учетом того, что компания находится перед острым финансовым кризисом, конкурс должен закончиться за неделю", - приводятся слова Халваши в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

В качестве причины продажи называется огромная задолженность, накопленная прежним руководством "Рустави-2". "Сегодня я могу с полной ответственностью сказать, что вещательная компания "Рустави-2" в результате заботы Ники Гварамии (бывший гендиректор телеканала - прим. ТАСС), которая длилась несколько лет, оказалась перед катастрофой. Ее кредиторская задолженность приближается к 70 млн лари (порядка $24 млн), 27 млн лари (более $9,2 млн) из которых - долг перед государством. "Рустави-2" задолжала практически всем, начиная от водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, проводящей экзит-полы", - подчеркнул Халваши.

Генпрокуратура Грузии в минувшую пятницу обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн). Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Камеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави-2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави-2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

Тяжба вокруг "Рустави-2"

Помимо дела в отношении Гварамии, вокруг телеканала последние четыре года длится судебная тяжба. В августе 2015 года тогда еще бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский горсуд удовлетворил иск Халваши. После этого владельцы "Рустави-2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство "Рустави-2" подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций.

Адвокаты "Рустави-2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании и снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телеканал должен был перейти во владение Кибара Халваши. Минюст Грузии исполнил решение Верховного суда в тот же день. Новый владелец сразу же уволил Гварамию.