Минфин предложил требовать финансовые гарантии при выдаче табачных марок

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России предлагает внести изменения в постановление правительства РФ "О специальных марках для маркировки табачной продукции". В частности, производителей табака могут обязать предоставлять финансовые гарантии при получении табачных марок, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления правительства РФ предлагается установить, что одновременно с заявлением о выдаче специальных марок производители табачной продукции представляют в налоговый орган обязательство об использовании специальных марок в соответствии с назначением. Обеспечение исполнения обязательства предлагается осуществлять путем перечисления денежных средств на специальный счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, либо представлением банковской гарантии или договора поручительства", - говорится в документе.

Отмечается, что размер обеспечения будет определяться с учетом ставки акциза, количества реализуемой табачной продукции и количества приобретаемых специальных марок.

При этом, согласно пояснительной записке, производителям табака могут предоставить право на освобождение от уплаты обеспечения без представления банковской гарантии или договора поручительства. Условием для этого будет оплата налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций в сумме не менее 2 млрд рублей, уплаченная за три года, предшествующих месяцу, на который приходится дата представления в налоговый орган заявления о выдаче специальных марок.

Сейчас законопроект находится на этапе публичного обсуждения.