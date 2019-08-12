В ГД считают, что разрешение онлайн-торговли лекарствами приведет к снижению цен на них

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Цены на некоторые лекарства могут снизиться до 30% после принятия и вступления в силу закона, который разрешит торговлю ими в интернете. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Одна из главных задач рабочей группы - сделать лекарства доступными для граждан, способствовать снижению цен на лекарства", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, законопроект о возможности дистанционной реализации лекарственных средств находится в наиболее высокой стадии проработки. Согласно ему, все лекарственные препараты, за исключением рецептурных, нарко- и спиртосодержащих, психотропных и нейролептиков, будет разрешено продавать не только в аптеках, но и заказывать через интернет.

"Поправки, которые мы подготовили ко второму чтению, предполагают разрешить такую продажу не только аптекам, но и оптовикам - дистрибьюторами, производителям, имеющим на это соответствующую лицензию, что, на наш взгляд, может привести к снижению цен на эти лекарства до 30%", - подчеркнул Исаев.

5 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ("Единая Россия") сообщил ТАСС, что внес поправки ко второму чтению данного законопроекта, позволяющие продавать в интернете не только лекарства, но также биологически активные добавки (БАД), которые зарегистрированы в РФ и прошли проверку в Роспотребнадзоре.

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов аптечными сетями напрямую через интернет запрещена. Закон разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому. Законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств дистанционным способом, был внесен правительством РФ в октябре и принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года. Он также содержит запрет на онлайн-продажу лекарств, отпускаемых по рецепту.