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Число получивших инвестиционный налоговый вычет граждан в 2018 году удвоилось

По информации Федеральной налоговой службы, за 2018 год общая сумма предоставленных инвестиционных налоговых вычетов достигла 14 млрд. рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Количество граждан, получивших инвестиционный налоговый вычет, в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом вдвое - с 21 тыс. до 42,9 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы России.

Ведомство отмечает, что за 2018 год общая сумма предоставленных инвестиционных налоговых вычетов достигла 14 млрд. рублей, увеличившись за год более чем в два раза (6,6 млрд рублей в 2017 году).

Согласно действующему налоговому законодательству Российской Федерации (пп. 2, 3 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса), граждане имеют право на получение инвестиционного налогового вычета. В частности, при открытии индивидуального инвестиционного счета и соблюдении ряда условий налогоплательщику предоставляется вычет на взнос. В случае проведения сделок на счету вычет может быть предоставлен в размере положительного финансового результата, полученного от реализации или погашения ценных бумаг.

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