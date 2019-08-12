Трутнев: правительство РФ будет сопровождать все индийские инвестпроекты в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Российский кабмин будет оказывать поддержку и сопровождать каждый инвестиционный проект с индийским капиталом на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник в ходе Дня индийского инвестора во Владивостоке заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Россия всегда испытывала и испытывает уважение к Индии, ее культуре, традициям, искусству. В то же время объем торговых экономических связей пока скромен. Правительство РФ будет сопровождать каждый инвестиционный проект с участием индийского капитала на Дальнем Востоке. За эту работу в правительстве отвечает ваш покорный слуга", - сказал Трутнев, выступая на пленарном заседании "Российско-индийское сотрудничество на Дальнем Востоке".

В свою очередь главы субъектов ДФО представили иностранным бизнесменам инвестпотенциал своих регионов.

Логистика, туризм и уголь

Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил ключевым направлением возможного сотрудничества с индийскими партнерами транзитно-логистические возможности региона, которые существенно расширились с завершением строительства моста между Россией и Китаем через реку Амур. Также одним из важных преимуществ региона он назвал его энергоизбыточность. В частности, три ГЭС дают области годовую выработку в 15 млрд кВт/час, а резерв свободных мощностей - 840 МВт. "Этого объема хватит для локализации в регионе любого крупного энергоемкого производства", - отметил Орлов, представив также возможности региона в добыче полезных ископаемых, газохимии и традиционного для области сельского хозяйства.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов упомянул о возможностях машиностроения, фармацевтики и добычи полезных ископаемых в республике, а также сосредоточил внимание на туристическом потенциале региона. В частности, он рассказал об озере Байкал, многонациональном составе республики и Центре буддизма России, находящемся в Бурятии.

Между тем глава Камчатского края Владимир Илюхин упомянул мощную рыболовную отрасль, но при этом особое внимание уделил горнодобывающим производствам. По его словам, в настоящее время в регионе осваиваются разведанные месторождения золота, платины и медно-никелевых руд, работают крупные компании, строятся рудники и создается соответствующая инфраструктура.

"Конечно, одним из ключевых полезных ископаемых Камчатского края является уголь, который представлен семью месторождениями каменных и бурых углей. Освоение Крутогоровского месторождения - это проект, который мы реализуем совместно с индийской стороной. Недропользователем является дочерняя компания всемирно известной Tata Power. Уже получена лицензия и завершена подготовка проектной документации на проведение работ по геологическому доизучению месторождения", - отметил Илюхин.

Глава Приморья Олег Кожемяко также напомнил, что в регионе успешно реализуются проекты индийских компаний, некоторые из них работают более 20 лет. При этом он заверил, что власти края готовы оказывать индийским бизнесменам необходимую помощь при реализации инвестиционных проектов в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Кроме того, он пригласил иностранных партнеров рассмотреть возможность создания новых высокотехнологичных производств в регионе.

Алмазы, нефть и машиностроение

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов отметил в своем выступлении, что последние годы Индия стабильно занимает второе место в структуре экспорта республики. Так, в 2018 году экспорт в Индию составил 677 $млн или около 15% в общем объеме экспорта.

Успешным проектом сотрудничества с индийскими партнерами он назвал деятельность компании ООО "ДДК". "Оно входит в российский дивизион международной группы KGK и уже десять лет является одним из ведущих алмазогранильных предприятий не только Республики Саха (Якутия), но и России в целом. Из 300 сотрудников предприятия более половины являются жителями Якутии. Объем производства - 34 тыс. карат в год", - информировал глава правительства республики.

Он также предложил индийским партнерам рассмотреть возможность участия в территории опережающего социально-экономического развития "Индустриальный парк "Кангалассы" в качестве резидентов и потенциальных инвесторов для строительства второго этапа ювелирно-гранильного кластера.

В свою очередь председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик обратил внимание индийской делегации на потенциал региона в добыче нефти и газа. Здесь, по его словам, уже успешно работает дочерняя компания индийской государственной нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited.

По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, регион уже сейчас торгует с Индией продукцией машиностроения, углем и нефтепродуктами на $18,3 млн. При этом край готов поставлять также продукцию авиа- и судостроения, черной металлургии, лесной промышленности и других отраслей, отметил он.

День индийского инвестора

Всего во встрече участвует более 200 российских и индийских компаний. Они представляют такие направления бизнеса как горнорудная и алмазогранильная отрасли, нефтехимия, туризм, лесопереработка, энергетика, медицина и сельское хозяйство. Помимо региональных фирм в мероприятии, которое продлится два дня, участвуют крупные российские компании и индийские корпорации.

V Восточный экономический форум, к которому приурочена данная встреча, пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября. Ожидается, что главным гостем форума станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого пригласил президент России Владимир Путин.