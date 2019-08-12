Россельхознадзор проверит молдавских фермеров, желающих возобновить экспорт в Россию

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Группа экспертов Россельхознадзора проведет проверки на предприятиях молдавских производителей сельхозпродукции, которые желают возобновить экспорт в РФ. Об этом сообщил в понедельник молдавский веб-портал Noi.md со ссылкой на советника президента Молдавии по агропромышленному сектору Иона Пержу.

"По просьбе президента Республики Молдова [Игоря Додона] в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору будут делегированы 11 фитосанитарных инспекторов. Основная цель визита заключается в проверке возможностей производства и экспорта отечественных производителей фруктов и овощей, которые намереваются экспортировать их на российский рынок", - цитирует портал советника.

Ограничения на поставки молдавской продукции в РФ были введен после того, как в 2014 году республика подписала соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. В Москве эти действия объяснили опасностью реэкспорта европейских товаров. Однако с 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, которые ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.