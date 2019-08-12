Основной вклад в замедление инфляции в июле внесла более низкая индексация тарифов ЖКХ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Наибольший вклад в замедление инфляции в РФ в июле до 4,6% в годовом выражении внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за меньшей, чем годом ранее, индексации, сообщается в материалах Банка России.

"В июле 2019 года продолжилось замедление инфляции. Годовой прирост потребительских цен составил 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в июне. Наибольший вклад в замедление внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за меньшей, чем годом ранее, индексации, первый этап которой пришелся на январь. Как результат, заметно снизились годовые темпы роста цен на услуги", - отмечает регулятор.

При этом годовая продовольственная инфляция сохранилась на июньском уровне при повышении темпов удорожания плодоовощной продукции и замедлении роста цен на другие продовольственные группы.

"Увеличились годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, в основном за счет эффекта базы в динамике цен на нефтепродукты. Месячные темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность возросли после замедления в июне", - указывают в ЦБ.

По данным регулятора, колебания месячной инфляции связаны в основном с волатильностью цен на плодоовощную продукцию. ЦБ ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

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