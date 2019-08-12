Минпромторг изучает возможность внедрения фиксированной наценки аптеками на лекарства

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Представители Министерства промышленности и торговли включены в межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств и изучают возможность введения фиксированной наценки на различные группы лекарств. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"В настоящее время в рамках межфракционной рабочей группы обсуждается вопрос возможности введения фиксированной наценки на различные группы лекарств, ограничение маркетинговых бонусов, а также пересмотр размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети. Соответствующее решение может быть принято с учетом мнения всех участников межфракционной рабочей группы, куда входят в том числе представители отраслевых организаций и аптечных сетей", - отметили в Минпромторге.

В пресс-службе пояснили, что вопрос рекомендации лекарственных препаратов фармацевтами в аптеках прорабатывается в рамках дорожной карты "Развитие конкуренции в здравоохранении", которой предусмотрено мероприятие, предполагающее введение требований к аптечным организациям, направленных на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов за счет предотвращения "вымывания" из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы.