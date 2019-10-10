"Домовята" и "Гильдия героев": как игры из Пензы охватили миллионы пользователей в мире

Как-то один из участников команды, собранной для визуализации жилого квартала, сказал: давайте попробуем делать игры. Тем более что полученные навыки это позволяют. Через несколько лет ежемесячная выручка компании от игр превысила $1 млн

"Когда мы только начинали, наша команда была не очень большой — всего несколько человек. Рынок на тот момент только формировался — у большинства предприятий не было собственных сайтов и понимания, для чего они нужны", — рассказывает Владимир Розов. В начале нулевых он вместе с двумя коллегами основал в Пензе компанию БИТ (сокращенное от "Бюро информационных технологий"), которая специализировалась на разработке интернет-сайтов. Сначала компания сделала сайты практически всем основным предприятиям региона, выиграла тендер на создание и поддержку сайта правительства Пензенской области, а затем стала работать на аутсорсе с крупными московскими рекламными агентствами. "В 2005 году мы открыли представительство в Москве. Со временем в нашем портфолио стали появляться проекты крупных банков и известных автомобильных брендов. Мы специализировались на веб-разработке и создании сайтов с высокой нагрузкой. Например, мы сделали одну из версий сайта первого российского фотосообщества Photosight.ru, а также разработали первую версию портала для телекомпании Russia Today", — рассказывает собеседник.

Описание Слева: Владимир Розов, справа: открытие офиса компании BIT.Games © BIT.Games

Одним из поворотных моментов в судьбе компании стал проект визуализации жилого квартала по заказу московской мэрии для выставки во Франции. "Нам нужно было сделать 3D-визуализацию домов. Мы собрали рендер-ферму (компьютерный кластер для проведения рендеринга — отрисовки изображения по готовой модели — прим. ТАСС), выполнили задание, после чего проект представили в Каннах. Вскоре после этого один из наших программистов сказал: "Давайте попробуем делать игры. Тем более что полученные на этом проекте навыки это позволяют", — говорит Розов. "Зверики" и "Котята" Первой игрой, созданной пензенской компанией, стали "Зверики" — многопользовательская браузерная онлайн-игра с 3D-графикой вроде известной "Тамагочи". В ней можно было заводить щенка, растить и заботиться о нем. Игра была интегрирована с социальной сетью, так что пользователи могли общаться между собой. "Мы начали работу над проектом в 2007 году, и только спустя два года он увидел свет. Тогда же "Зверики" взяли приз за лучшую онлайн-игру на конференции разработчиков в Москве", — рассказывает Розов. Но тут наступил кризис 2008–2009 годов. "В то время мы испытывали серьезные финансовые трудности, руководство брало кредиты, чтобы платить зарплату сотрудникам, — вспоминает собеседник. — Тем не менее игровое направление в компании сворачивать не стали". Следующий проект БИТ делала в сотрудничестве с известным игровым холдингом Astrum — в то время крупнейшим в России игроком на рынке онлайн-игр.

"Они сделали нам предложение: "У вас есть трехмерная "Тамагочи" про собак, давайте сделаем то же самое, но двухмерное и про котят, и постараемся закончить проект не за три года, а за три месяца", — рассказывает Розов. "Котята", созданные для социальной сети "Мой мир", принесли компании первые выплаты от издателя. За ними последовали еще несколько схожих проектов. "В 2010 году, обсуждая сюжет новой игры, один из сотрудников предложил в очередной раз сделать похожую на "Тамагочи" игру, но на этот раз с антропоморфными — человекоподобными — персонажами. Когда мы стали над этим думать, возник интересный ассоциативный ряд: "котенок — домовенок", — вспоминает Розов. Так появились "Домовята", ставшие на рубеже 2010–2011 годов одной из самых популярных российских онлайн-игр в социальных сетях. Успех "Домовят" Игра "Домовята" была разработана всего за несколько месяцев. В 2010 году она вышла в трех социальных сетях — "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте". В игре пользователь играет за домовенка, которому надо наводить порядок в доме, попутно открывая новые возможности, выполняя задания и знакомясь со сказочными персонажами — Кощеем Бессмертным, Бабой-ягой и другими. По словам Розова, особую ставку на "Домовят" компания не делала — в это время в разработке находилось еще несколько игр с большим, как казалось тогда, коммерческим потенциалом. Однако уже через год после релиза стало понятно, что "Домовята" завоевали любовь тысячи пользователей — ежедневная аудитория игры достигала 400 тыс. человек.

По мнению Розова, свою роль в успехе игры сыграли два основных фактора: во-первых, на момент релиза подобных проектов в социальных сетях было немного, а во-вторых, "Домовята" нашли свою целевую аудиторию. "80% игроков — это женщины. В "Одноклассниках" в нее играют люди старшего возраста, они даже домовенка называют "внучок". Это те, кто вырастили своих детей и заботу теперь дарят игровому персонажу. Мы даже получали письма с благодарностями: "Спасибо за игру, вы вытащили меня из депрессии". В этом смысле мы очень рады, что проект стал для многих не простой игрой, а поддержкой и утешением", — рассказывает Розов.

"Домовята" распространяются бесплатно, но при этом у игроков есть возможность покупать улучшения для своего персонажа. Спустя девять лет компания продолжает выпускать обновления для своего проекта. Сегодня в "Домовят" по-прежнему играют тысячи пользователей со всего мира. Однако со временем, по словам Розова, игра, скорее всего, станет менее популярной — технология Flash, на которой она разработана, перестает поддерживаться современными браузерами. Пока же над сюжетом игры работают специальные "сказочники", которые используют русский фольклор, былины, вплетая туда современность. Например, домовенок ездил в гости к персонажам африканского эпоса, дружил с лепреконами из Ирландии. По мотивам игры даже вышло несколько электронных книг. Успех "Домовят" позволил компании к 2012 году свернуть все остальные направления, связанные с созданием сайтов, и сосредоточиться исключительно на разработке игр. После этого компания стала называться BIT.Games. Мировой дебют с "Гильдией героев" Всего пензенские разработчики создали 17 игр. К 2015 году аудитория браузерных онлайн-игр сильно замедлила свой рост, популярностью стали пользоваться проекты для мобильных устройств. В том же году вышла новая игра BIT.Games на мобильной платформе — "Гильдия героев". По словам Розова, это был первый проект, которому предшествовала серьезная подготовка и аналитическая работа, в том числе и проведение маркетингового исследования. "В то время мы видели, что игры в жанре RPG (ролевые — прим. ТАСС) все больше набирают популярность. При этом мы старались сделать нашу игру более понятной и простой, буквально однокнопочной. Однако за три года она все-таки получила больше функционала и множество новых дополнений", — отметил Розов.

Основная аудитория "Гильдии героев" — это мужчины старше 20 лет. Пилотный запуск проекта состоялся в России, но спустя некоторое время игра была также переведена на английский, французский, немецкий, испанский, китайский, португальский языки и вышла на международные рынки. За три года ее установили около 12 млн пользователей, при этом половина игроков была из России. Дневная аудитория игры — около 100 тыс. человек. Для студии это флагманский проект. Жить в Пензе и быть в числе лидеров В 2017 году со студией начало работать инвестиционное подразделение Mail.ru Group. Команда BIT.Games получила не только средства для развития проекта, но и маркетинговую и юридическую поддержку. Год спустя My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) приобрело контрольный пакет акций (51%) пензенского разработчика игр. За время работы с экспертами My.Games ежемесячная выручка выросла больше чем в 10 раз и превысила $1 млн. Студия получила экспертную поддержку для дальнейшего масштабирования проектов и расширенный доступ к ресурсам компании в области разработки, аналитики и маркетинга. При этом BIT.Games продолжила самостоятельно работать над игрой "Гильдия героев" и развивать новые продукты. "Партнерство с My.Games позволило нашей студии выйти на новый уровень взаимодействия с участниками рынка разработки мобильных игр. В этой сделке мы увидели для себя не только новые перспективы развития нашей флагманской разработки "Гильдия героев", но и более широкие горизонты по реализации новых проектов", — добавил Владимир Розов. Сейчас в BIT.Games работают 77 сотрудников — это эксперты в области анимации, эффектов, продюсеры, программисты, менеджеры по трафику и другие. За пять лет штат компании вырос практически вдвое. Основная часть сотрудников работает в центральном офисе студии в Пензе, при этом некоторые задачи (например, поддержка зарубежных пользователей) осуществляются на аутсорсе сторонними компаниями.

Описание Офис компании в Пензе © BIT.Games