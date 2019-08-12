{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Победа" сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

Она прошла во время распродажи авиабилетов
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.

"Зафиксирована мощнейшая DDOS-атака", - сказал представитель авиакомпании, комментируя неисправности в работе сайта лоукостера.

Сегодня в 14:00 лоукостер обещал провести крупную распродажу авиабилетов на все направления по цене от 500 рублей. Примерно в это же время сайт авиакомпании начал работать с перебоями. Планировалось распродать более 200 тыс. авиабилетов.

По информации компании, за прошлый год было реализовано 400 тыс. билетов по тарифам 499-999 рублей.

Теги
Россия
СМИ: завершено строительство первого отрезка сербского участка "Турецкого потока"
Он проходит от болгарской границы до города Чуприя
Читать полностью