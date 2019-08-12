"Победа" сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.

"Зафиксирована мощнейшая DDOS-атака", - сказал представитель авиакомпании, комментируя неисправности в работе сайта лоукостера.

Сегодня в 14:00 лоукостер обещал провести крупную распродажу авиабилетов на все направления по цене от 500 рублей. Примерно в это же время сайт авиакомпании начал работать с перебоями. Планировалось распродать более 200 тыс. авиабилетов.

По информации компании, за прошлый год было реализовано 400 тыс. билетов по тарифам 499-999 рублей.