Медведев в Туркменбаши посетил экспозицию инновационных технологий и автовыставку

Первый Каспийский экономический форум проходит в эти дни в городе Туркменбаши на побережье Каспия. В привязке к форуму здесь проводятся Международная выставка инновационных технологий прикаспийских государств, на которой представлена экспозиция России, и международная автомобильная выставка Turkmen sahrasy - 2019 (Туркменское раздолье), на которой также экспонируются новинки российского автопрома.

Премьер вместе с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и главами других делегаций, приехавших на форум, осмотрел выставку. Лидер Туркмении встретил гостей перед входом в выставочный павильон. Сразу на улице состоялась торжественная церемония приветствия, представителей стран Каспийской пятерки встретили выступлением ансамбля - девушки и юноши в национальных костюмах станцевали для премьера.

Медведев в сопровождении Бердымухамедова вместе с главами делегаций осмотрели стенд Российского экспортного центра и остановились у павильонов других стран. Кроме того, в рамках российской экспозиции они посетили стенд республики Татарстан, который стал одним из самых внушительных на выставке, а также ознакомились с образцами продукции туркменских предприятий, представленных на выставке.

После посещения первого выставочного павильона Медведев и другие гости форума прошли по стендам автомобильной выставки. Они остановились у нескольких автомобилей, в том числе около беспилотного микроавтобуса "КамАЗ" и черного кабриолета Aurus, привезенного на выставку из России.

Также они осмотрели произведенные в Татарстане вертолет для санавиации и самолет для сельскохозяйственных работ - обработки полей с воздуха. Туркмения планирует закупить около 10 единиц, в будущем планируется локальная сборка таких машин в стране.

Российская экспозиция

Организатором национальной коллективной экспозиции на этой выставке, в соответствии с поручением правительства, выступил Российский экспортный центр. Общая площадь российской экспозиции составляет около 570 кв. м: 120 кв. м - в национальном павильоне, а остальные 450 - в автомобильном; представлены 10 российских компаний-экспортеров. Также в выставке принимают участие порядка 50 иностранных компаний. По информации организаторов, в мероприятии участвуют делегации из пяти стран прикаспийского региона, в том числе свыше 300 представителей представленных компаний.

Первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита сообщил журналистам, что российскую сторону на этой выставке представят такие компании, как "Беспилотные системы", Группа "СВЭЛ", "АвтоВАЗ", "Группа ГАЗ", "Татнефть", "Пермская компания нефтяного машиностроения", ПТК Союз-Полимер.