Отрасль туризма Грузии недополучила $60 млн из-за сокращения туристов из России

ТБИЛИСИ, 12 августа. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный сфере туризма Грузии в июле из-за решения российских властей о временном запрете на прямое авиасообщение, составил около $60 млн. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе журналистам.

"По данным за июль, ущерб туристического сектора составил до $60 млн, однако в Аджарии (черноморский край Грузии) в июне был зафиксирован очень хороший тренд, когда туризм вырос на 40% по сравнению с аналогичными данными за прошлый год. Сегодня важным является, чтобы мы поддержали малые и средние предприятия, работающие в сфере туризма", - сказал Бахтадзе.

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили 7 августа заявила, что сфера туризма в Грузии в июле этого года понесла убытки в размере как минимум $44 млн из-за сокращения числа российских туристов. Согласно официальным статистическим данным, граждане РФ в июле осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Несмотря на спад, Россия сумела сохранила свои позиции в списке из 15 стран, чьи граждане чаще всего посещали Грузию в этом июле, и расположиться на втором месте.

8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан РФ в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тыс. человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание законодательного органа, требуя отставки Ираклия Кобахидзе, занимавшего в тот момент пост председателя парламента, и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега, являющийся президентом МАП, вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.