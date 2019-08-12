Минфин и Минпромторг согласуют перечень продукции из ЕАЭС с преференциями для госзакупок

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Перечень товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с преференциями для госзакупок в настоящий момент находится на согласовании у Минфина и Минпромторга России. Об этом сообщает Минфин.

"Минфин России подготовил изменения в приказ от 04.06.2018 №126 н, которым устанавливаются преференции участникам, предлагающим товары из стран ЕАЭС. В частности, перечень товаров, в отношении которых предоставляются преимущества, дополняется конкурентоспособной продукцией, использование которой необходимо для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной продукции. Перечень соответствующей продукции было поручено сформировать Минпромторгу России. По итогам проработки поступившего от Минпромторга перечня Минфин России подготовил соответствующие изменения, сейчас проект приказа проходит процедуру межведомственного согласования", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Минфин расширит перечень российской продукции, которой предоставят преференции при госзакупках, в частности, для реализации национальных проектов. По данным министерства, список дополнится более чем 80 новыми позициями.

Помимо этого, в Минфине заявили, что акт правительства РФ, который определит изменение режима запретов иностранной продукции для участия в госзакупках, будет сформирован Минпромторгом.

Ранее директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова сообщила, что Минфин в июне - июле представит проекты актов правительства с дополнительным перечнем иностранных товаров и услуг, на которые будут действовать ограничения при госзакупках.

Ранее на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер Юрий Борисов предложил внести изменения в закон о госзакупках (44-ФЗ), устанавливающие дополнительные ограничения на закупку иностранной продукции в случае, если есть отечественные аналоги.