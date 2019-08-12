СМИ: завершено строительство первого отрезка сербского участка "Турецкого потока"

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Первый отрезок 403-километрового участка газопровода "Турецкий поток", который пройдет по территории Сербии, завершен. Об этом сообщила в понедельник телерадиостанция Воеводины.

Сообщается, что речь идет об отрезке от болгарской границы до города Чуприя. В настоящий момент идут работы по строительству второго отрезка - от Чуприи до Дуная. Всего предстоит построить четыре участка, согласно планам, газопровод будет завершен к концу года. По словам рабочих, в ходе строительства второго отрезка будет использовано свыше 50 тыс. тонн труб.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич заявил, что около половины труб, необходимых для строительства сербского участка газопровода "Турецкий поток" в объеме 180 тыс. тонн, уже поступили на территорию страны. По его словам, поставки осуществляются водным путем, трубы поступают в сербские порты на Дунае в Нови-Саде и Смедерево.

Ранее Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском участке. Агентство по энергетике Сербии 5 марта одобрило строительство, к нему планировалось приступить в апреле. Прокладкой в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d. o. o. Novi Sad. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Предполагается, что сербский участок "Турецкого потока" начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.