Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 11,7%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании в июле 2019 года увеличили пассажироперевозки по сравнению с июлем прошлого года на 9,9%, до 14,13 млн человек, говорится в сообщении Росавиации со ссылкой на оперативные данные агентства. При этом за семь месяцев текущего года авиакомпании нарастили перевозки на 11,7% в годовом выражении, до 71,8 млн пассажиров.

"По оперативным данным, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 14,13 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,9%, - отмечается в сообщении. - В январе - июле 2019 года авиакомпании перевезли 71,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%".

При этом лоукостер "Победа" в июле нарастил перевозки на 51,4% (до более 1 млн пассажиров), авиакомпания S7 - на 17,2% (до 1,5 млн пассажиров), "Уральские авиалинии" - на 6,5% (до более 1 млн пассажиров), "Аэрофлот" - на 2% (до 3,7 млн пассажиров), "Россия" - на 1,2% (до 1,52 млн пассажиров).