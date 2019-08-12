Эксперты: ИИС второго типа пока не в состоянии побороть успех первого

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Финансовым рынком активно обсуждаются нововведения в структуру Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с налоговым вычетом на сумму полученного дохода (II типа), которые должны увеличить его популярность перед аналогом - ИИС с вычетом на сумму взноса (I типа). Однако эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что меры, рассматриваемые Банком России и Министерством финансов, не увеличат популярности ИИС второго типа в ущерб первому, так как изначально продукт больше привлекает начинающих инвесторов, стремящихся получить гарантированный доход.

По итогам встречи с представителями Банка России 9 июля, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо регулятору, в котором отражены предложения по повышению привлекательности ИИС с налоговым вычетом в размере полученного дохода (ИИС II типа). Предложения заключаются в увеличении максимального размера взноса на счета до 2,5 млн рублей в год и введении возможности частичного снятия средств в экстренной ситуации. "Это увеличит привлекательность ИИС второго типа, сделает их реальной альтернативой ИИС первого типа, которые более популярны в настоящее время", - считают в ассоциации.

Помимо прочего обсуждаются вопросы разновидности активов, в которые можно инвестировать средства с ИИС. Как рассказали ТАСС в НАУФОР, у ЦБ есть идеи ограничить инвестирование в валютные активы с ИИС первого типа, в то время как ИИС второго типа данный запрет не коснется, пояснили в ассоциации.

То, что в ближайшее время будут предприниматься действия, направленные на стимулирование участия инвесторов во втором типе ИИС, подтвердил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассказал, что речь идет об увеличении суммы инвестирования через второй тип, возможности частичного досрочного вывода средств со счета, а также страхования инвестиций от злоупотребления брокера или его банкротства в рамках второго типа ИИС.

По мнению Аксакова, первый тип ИИС будет постепенно отмирать по мере роста интереса ко второму типу, однако участники рынка придерживаются в данном вопросе противоположного мнения.

Интересы инвесторов

Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что нововведения, направленные на развитие второго типа ИИС, не смогут снизить интерес граждан к ИИС первого типа - с налоговым вычетом на сумму взноса. По их мнению, ИИС второго типа выгоднее для "продвинутых" инвесторов, в то время как первый тип скорее понятен "новичкам", которые превалируют на рынке. В частности, согласно данным Мосбиржи, с которыми ознакомился ТАСС, за шесть месяцев 2019 года 73% открытых ИИС являются первыми брокерскими счетами у клиентов.

"ИИС второго типа подойдет для более опытных инвесторов, которые могут получить большее преимущество при освобождении от налога на прибыль, чем максимальные 52 тыс. рублей в случае возврата по ИИС первого типа", - рассказал старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Но по количеству счетов ИИС первого типа, скорее всего, останется более популярным, так как льготы по нему более понятны для большинства инвесторов.

"Ментальность российского инвестора склоняет его к гарантированному и относительно быстрому возврату налога первого типа в ущерб долгосрочному планированию по второму типу вычета", - считает исполнительный директор - начальник отдела развития электронной дистрибуции Сбербанка Константин Шульга.

То, что большинство клиентов ИИС - новички на рынке и ранее не имели брокерских счетов, также подтверждает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Основная масса тех, кто выбрали форму инвестирования через ИИС, предпочли ее именно как более доходную альтернативу банковским вкладам, добавил он.

В свою очередь специалисты "Открытие Брокер" считают маловероятным, что возможность частичного снятия средств с ИИС и увеличение максимальной суммы вклада на счет спровоцируют долгосрочных инвесторов активнее совершать сделки.

Инвестирование граждан через ИИС

То, что граждане, открывая ИИС, придерживаются наиболее консервативного подхода, подтверждает и статистика Мосбиржи. Доля ИИС, на которых граждане проводят биржевые сделки по счетам, открытым в первом полугодии 2019 года, составляет только 45%. Соответственно, среди активных счетов доля с высокой активностью также пока не велика, отмечается в статистике Мосбиржи за первое полугодие 2019 года. Подавляющее количество счетов имеют низкую активность на биржевом рынке - от одной до пяти сделок в месяц, их 62%. На 32% ИИС производится от шести до 50 сделок и только на 6% - более 50 сделок в месяц.

В доле среднедневного объема торгов по ИИС в разрезе видов ценных бумаг преобладают акции и депозитарные расписки, около 86% по итогам первого полугодия 2019 года. Доля облигаций в структуре оборота имеет тенденцию к повышению - с конца 2018 года до середины 2019 года она выросла с 10 до 13%.

Между тем, количество ИИС постоянно растет - по итогам первого полугодия 2019 года, общее количество открытых ИИС составляет 892 тыс. счетов, увеличившись с конца 2018 года примерно в 1,5 раза.

Внесение средств на счета ИИС

Как рассказали ТАСС в финансовых организациях, порой ИИС могут оставаться не только неактивными, но и незафондированными. Часто инвесторы используют возможность внести первые 400 тыс. рублей на ИИС только к концу года, чтобы претендовать на налоговый вычет и фактически сократить с трех до двух лет обязательный период, в течение которого средства нельзя выводить со счета. В случае, если ИИС будет пополнен только в конце третьего года, налоговый вычет будет произведен только за один период. В "Открытие Брокер" рассказали, что порядка 60% ИИС, открытых в компании, никогда не пополнялись, в ИК "Финам" таких счетов около 25%. В Тинькофф банке доля зафондированных счетов составляет около 20-25%.

"Многие клиенты открывают ИИС "про запас", чтобы открыть счет, забыть о нем на три года и по окончании срока получить свой доход, либо чтобы открыть счет сейчас и пополнить его в конце года, если такой возможности в моменте нет", - пояснил руководитель отдела инвестиций и трейдинга "Тинькофф" Антон Кицун.

Тем не менее, в управляющих компаниях (УК) наличие незафондированных счетов исключено, так как в отличие от брокерских фирм срок действия ИИС с доверительным управлением (ДУ) начинается только после внесения денег на счет, рассказали эксперты.

"Что касается ИИС ДУ, то, в отличие от брокеров, специфика такова, что договор считается заключенным, если на счет внесены деньги. То есть при открытии ИИС в оффлайне это по факту 100%", - пояснили в Альфа-банке.

Управляющий директор "Сбербанк Управление активами" Василий Илларионов также пояснил - открывая ИИС с доверительным управлением, клиент должен выбрать одну из готовых стратегий и вложить в нее деньги. Это исключает наличие нулевых счетов, добавил он.

Помимо прочего, также встречаются клиенты, которые разочаровываются в ИИС, "так как есть вопросы к процессу предоставления вычета. В 2018-2019 годах случаются задержки на этапе проведения камеральной проверки", - пояснил начальник отдела по работе с частными клиентами "БКС Премьер" Михаил Макаров.