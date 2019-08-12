Проекты по садоводству и созданию детских площадок запустят в ТОР "Невинномысск"

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Два новых резидента появятся на территории опережающего развития (ТОР) "Невинномысск" в Ставропольском крае. Инвесторы планируют реализовать проекты по выращиванию яблок и созданию детских игровых комплексов, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"Возможность размещения производства на территории опережающего развития в Невинномысске предоставлена компании "Ставропольская фруктовая долина". Основным направлением ее деятельности станет создание комплекса интенсивных садов. <…> Еще одним резидентом территории опережающего социально-экономического развития станет компания "Детские площадки", - говорится в сообщении.

В настоящее время ТОР "Невинномысск" включает в себя семь инвестиционных проектов. Решение о включении еще двух утвердила в понедельник краевая комиссия по инвестиционной деятельности.

Компания "Ставропольская фруктовая долина" намерена заложить в ТОР яблоневые сады площадью более 276 га. Общая стоимость проекта превышает 1,1 млрд рублей, планируется создание 76 рабочих мест. Компания "Детские площадки" планирует создать три игровых комплекса в парках Невинномысска. Стоимость проекта составляет более 15,3 млн рублей, инвестор намерен создать порядка 20 рабочих мест.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании территории опережающего развития "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года. Основными преимуществами для субъектов малого и среднего предпринимательства являются действующие там налоговые преференции.