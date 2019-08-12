ЦБ хочет разрешить микрофинансовым организациям выдавать займы из наличных в кассе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Банк России хочет предоставить микрофинансовым организациям (МФО) право выдавать займы из средств, которые клиенты возвращают в счет платы по займам и процентов по ним, говорится в проекте указания регулятора "О правилах наличных расчетов".

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Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы и уплаченные по ним проценты на выдачу займов в пределах лимитов по каждому договору займа и лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня.

Предполагается, что МФО и ломбарды смогут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа, кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы - до 100 тыс. рублей. При этом ежедневный лимит операций за счет наличных денег из кассы устанавливается в размере 1 млн рублей для МФО и ломбардов, 2 млн рублей - для кредитных потребительских и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Проект разработан для повышения доступности услуг займов, оказываемых участниками микрофинансового рынка, отметили в ЦБ.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 25 августа 2019 года.