ФАС и Минтранс создадут рабочую группу по борьбе с картелями на рынке перевозок пассажиров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс РФ создадут рабочую группу по борьбе с картелями на рынке пассажирских перевозок, говорится в сообщении антимонопольной службы по итогам совместного совещания.

"Антиконкурентный сговор в социальной сфере всегда более чувствителен, так как напрямую отражается на потребителе. Мы уже активно работаем по направлению декартелизации дорожного строительства, и сейчас намерены уделить такое же пристальное внимание и декартелизации сферы пассажирских перевозок. Это должно положительно сказаться на стоимости проезда пассажирским транспортом", - отметил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Как отметили в ходе совещания представители ФАС, антиконкурентные соглашения на рынке пассажирских перевозок отмечены в 28 регионах. "Всего с 2016 года ФАС России возбуждено 50 дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях в сфере пассажирских перевозок. Как правило, это дела о соглашениях о повышении или поддержании цен на перевозки, о создании препятствий доступа на рынок для других компаний, об оказании преимущества и соглашениях с органами власти", - также отмечается в сообщении.

Представители Минтранса в свою очередь отметили, что это свидетельствует об отсутствии "должного контроля со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ".

Предполагается, что ФАС совместно с Министерством транспорта подготовит предложения по изменению федерального законодательства, которое будет направлено не только на усиление ответственности, но и предотвращение антиконкурентной практики и необоснованного повышения цен.