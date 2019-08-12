Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в российской экономике

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России во втором полугодии 2019 года может составить 1,6-1,8% в годовом выражении, говорится в материалах Минэкономразвития РФ.

"Темпы роста ВВП во втором полугодии 2019 года ожидаются на уровне 1,6-1,8% в годовом выражении, что позволит выйти на прогнозируемые Минэкономразвития темпы роста около 1,3% по итогам текущего года", - отмечается в документе.

В министерстве также отмечают, что рост экономики восстановится уже в III квартале текущего года на фоне положительного влияния от увеличения расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов) и реализации эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.

Ранее Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ во II квартале, согласно которой рост составил 0,9%. При этом ведомство оценило рост экономики в первом полугодии на уровне 0,7%.

Динамика слабая, но рецессии нет

По данным Минэкономразвития, слабая динамика ВВП во II квартале была обусловлена низким уровнем внутреннего спроса на фоне сохранения жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, а также негативной динамикой внешнего спроса в условиях замедления глобального роста.

Тем не менее в министерстве считают, что рецессия в экономике отсутствует. Согласно оценке Минэкономразвития, во II квартале 2019 года ВВП России продемонстрировал положительную динамику в квартальном выражении с исключением сезонного фактора.

"Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике", - отметили в министерстве.

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