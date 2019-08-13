В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу. Согласно сообщению ведомства, рекомендации экспертов помогут выбрать настоящую вареную колбасу, разобраться какие Е-добавки допускает ГОСТ, и какая информация обязательно должна быть указана в маркировке.

"При выборе и покупке вареной колбасы первым делом необходимо сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 °С до 6 °С включительно. Важно помнить, что продукт упакованные без вакуума имеет меньший срок годности", - рассказала Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на этикетку, где должен быть указан состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления и условия хранения. Также там должна присутствовать надпись "упаковано под вакуумом" или "упаковано в модифицированной атмосфере".

Внешний вид таких изделий должен быть упругим и без полостей, а их цвет варьироваться от розового до светло-розового. Что касается консистенции, то она не должна содержать комочков и явных цветовых пятен.

Ингредиенты

Произведенная по ГОСТу вареная колбаса должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон). Это рецепт докторской колбасы. Другие рецептуры также могут включать в себя черный перец, чеснок, шпик или же наоборот исключать виды мяса, например говядину – в таком случае получится свиная вареная колбаса.

В составе изделия по ГОСТу не должно быть мяса курицы, растительных (соевых, пшеничных и пр.) белков, клетчатки и крахмала. Также важно обратить внимание, чтобы вода значилась в составе лишь на третьем месте. Сначала на этикетке указывается мясо, затем только вода, потому что ее соотношение к другим ингредиентам примерно один к трем.

Е-добавки

Как отмечают специалисты, все Е-добавки являются условно-вредными и канцерогенными. Даже государственный стандарт допускает использование некоторых из них. Так, разрешен фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, в том числе в виде посолочных смесей (поваренной соли); антиокислители Е300, например, та же аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306 используются, чтобы избежать прогоркания готовой колбасы, регуляторы кислотности, например, Е331 – лимонная кислота, Е262, Е325, Е326, Е330, помогают предотвращать развитие нежелательной микрофлоры в продукте; стабилизаторы и регуляторы кислотности (пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша) Е339, Е451, Е450, Е452, усилитель вкуса и аромата Е621.

Помимо этого, существуют и нежелательные добавки. Например, Е120 и Е252 могут оказывать канцерогенный эффект. Также стоит избегать и Е536, оно малотоксично, но производители, вырабатывающие колбасные изделия не по ГОСТу могут использовать его в качестве эмульгатора.