Регионы потеряли возможность завышать электросетевые тарифы по просьбе компаний

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Изменения в федеральный закон об электроэнергетике, которые запретят регионам самостоятельно поднимать тарифы на передачу электроэнергии выше установленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России предельного уровня, вступят в силу 13 августа 2019 года и позволят сдержать темпы роста цен на электроэнергию для конечного потребителя. Соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Социально-экономический прогноз устанавливает предельный рост тарифов на передачу электроэнергии на уровне 3% в год, но до вступления в силу нового закона региональные тарифные органы могли без дополненных согласований превышать этот уровень, если этого требовала инвестиционная программа электросетевой компании. Так, по данным ФАС, в 2016 году предельный уровень тарифов на передачу электроэнергии, установленный на федеральном уровне, был превышен в 20 российских регионах, в 2017 году - в 15, в 2018 году - в восьми.

Если электросетевая компания обратится в региональный тарифный орган с просьбой превысить утвержденный ФАС темп роста тарифа на передачу электроэнергии, чтобы получить дополнительные средства для реализации своей инвестиционной программы, это решение регионам надо будет согласовать с антимонопольным ведомством.

Таким образом ФАС ограничивает бесконтрольное превышение федеральных ограничений, приводящее к более высокому росту тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, но при этом сохраняет гибкость регулирования в случаях, когда надо обеспечить оперативные инвестиции в объекты электросетевого хозяйства для обеспечения безопасности и надежности электроснабжения.

"Все тарифы будут осуществляться строго в рамках федеральных ограничений, а исключительные случаи будут специально анализироваться ФАС на предмет безусловной экономической обоснованности. Это позволит исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии для конечных потребителей", - сообщал ранее заместитель главы ФАС России Виталий Королев.

В конечную стоимость электроэнергии для потребителей входят несколько составляющих, в том числе генерация, передача электроэнергии по сетям, сбытовая надбавка. Доля сетевой составляющей в тарифе на электроэнергию составляет до 60% от конечной цены киловатта.