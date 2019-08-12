Закон о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере вступил в силу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы, вступил в силу во вторник. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 августа.

Утвержденный закон разрешает строить платные автомобильные дороги в районы Крайнего Севера, если дорога или ее участок расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком является отдельное искусственное дорожное сооружение. Ранее для районов Крайнего Севера действовало единое правило по стране об обязательном наличии бесплатной автомобильной дороги при строительстве рядом платной. Принятый закон предусматривает исключение из общего требования в отношении районов Крайнего Севера.

Кроме того, в новом законе закрепляется условие бесплатного проезда легковых автомобилей и мототранспортных средств по платным автомобильным дорогам в целях обеспечения интересов населения Крайнего Севера.

Как пояснили ТАСС в Минтрансе РФ, значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования. Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог, речного транспорта, а иногда только воздушного.

В министерстве отметили, что в таких условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно даже в долгосрочном периоде из-за высокой стоимости строительства и эксплуатации. Более того, строительство автомобильных дорог в районах Крайнего Севера существенно ограничено возможностями региональных бюджетов.

Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, считают в Минтрансе РФ. "Реализация закона придаст импульс для развития районов Крайнего Севера, позволит обеспечить автомобильное сообщение, там где его нет, представит условия для привлечения инвестиций в районы Крайнего Севера, а главное даст местному населению возможность бесплатного транспортного сообщения по автомобильной дороге на личном легковом транспорте", - отметили в министерстве.