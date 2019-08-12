Закон о защите собственников от мошенничества с электронной подписью вступил в силу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу в России. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

"Вступил в силу федеральный закон, который предоставляет гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью. Закон направлен на обеспечение защиты прав граждан при оформлении сделок с недвижимостью, которые совершаются в электронном виде", - говорится в релизе.

В сообщении также указано, что если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр. В противном случае совершение заочной сделки будет невозможно. В то же время, говорится в релизе, закон предусматривает случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН.

"В частности, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация", - говорится в сообщении.

В начале августа закон о защите заочных сделок подписал президент РФ Владимир Путин. Проект закона был инициирован председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2019 года.

Вопрос о безопасности заочных сделок с недвижимостью был поднят после широкого освещения случая жителя Москвы Романа Салтовского, который случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры в Бабушкинском районе сменился собственник. Этот факт выяснился, когда жилец квартиры заметил, что изменилась фамилия получателя на квитанции по оплате услуг ЖКХ. После анализа документов, предоставленных на госрегистрацию спорной сделки, Росреестр пришел к выводу, что был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы сторонами сделки в электронном виде и удостоверены их электронными подписями. При этом, по словам Салтовского, электронную подпись он не оформлял. Как пояснили в управлении Росреестра, обезопасить свое имущество можно, подав заявление о внесении ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права (обременения) объекта недвижимости без личного участия правообладателя.