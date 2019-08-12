В США вступает в силу запрет на использование госучреждениями устройств Huawei и ZTE

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei вступает во вторник в силу. Соответствующее уведомление Минобороны, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Администрации общих служб США было направлено для публикации в федеральный реестр страны (сборник официальных документов американского правительства).

В документе отдельным пунктом упоминается телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий. Кроме того, запрет распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

Запрет на закупку и использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний предусматривался оборонным бюджетом США на 2019 финансовый год, который был одобрен Конгрессом в августе 2018-го и должен был вступить в силу 13 августа 2019 года. На прошлой неделе административно-бюджетное управление Белого дома подтвердило, что американская администрация намерена выполнить это требование. "Администрация серьезно привержена защите нашей страны от иностранных противников и полностью выполнит требования Конгресса о введении запрета на китайское телекоммуникационное оборудование и системы видеонаблюдения, в том числе производства Huawei", - заявил официальный представитель ведомства Джейкоб Вуд.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

В начале августа в беседе с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что американская администрация может отменить ограничения в отношении Huawei в случае заключения Вашингтоном и Пекином новой торговой договоренности.