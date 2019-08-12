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Аргентинская биржа упала на 38% после проигрыша президента на праймериз

Индекс Merval снизился до 27529,38 пункта

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа. /ТАСС/. Аргентинский биржевой индекс Merval упал на 38% после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

На закрытии торгов в пятницу индекс составлял 27 530,8 пункта. По данным на 17:28 понедельника (23:28 мск), показатель снизился до 16 824,29 пункта. Сильнее всего упали ценные бумаги компаний из финансового и энергетического сектора.

На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги аргентинских компаний потеряли до 59% цены. Сильнее всего подешевели активы поставщика электроэнергии Edenor (58,9%) и энергетической компании Central Puerto (54,2%). Курс песо после падения на 30% немного восстановился. Центральный банк закрыл торги на отметке 53 песо за $1. В пятницу доллар оценивался ЦБ в 45,25 песо

По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего президента Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

В ходе праймериз в Аргентине граждане выбирают кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Однако в этом году все политические силы выставили только одного претендента. Таким образом, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед президентскими выборами.

Теги
АргентинаМакри, Маурисио
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