"Известия": турпоток из России в Грузию снизился на 70%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

"К концу года, полагаю, будут конкретные цифры: но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился. Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры. Естественно, те, кто самостоятельно организовывали свои поездки, могут попасть в Грузию через наземные пункты пропуска, либо через третьи страны. Но это значительно сложнее, хлопотней, не говоря уже о рисках", - заявил изданию Барзыкин.

Вице-президент РСТ отметил, что предпосылок для возобновления авиаперелетов в Грузию пока нет. "Было четко и ясно сказано, что все в руках принимающей стороны. А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные. Никаких предпосылок для восстановления авиасообщения пока нет", - заключил он.

Как заявил в понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, ущерб, нанесенный сфере туризма Грузии в июле из-за решения российских властей о временном запрете на прямое авиасообщение, составил около $60 млн.