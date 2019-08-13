Камчатка представит на ВЭФ стратегически важные инвестпроекты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Делегация Камчатки представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стратегически важные для развития края инвестиционные проекты, сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя краевого правительства Алексей Войтов.

"Делегация Камчатского края, в которую войдут представители власти и бизнеса, презентует [на ВЭФ] несколько стратегически важных для развития края проектов в области транспорта и логистики, а также рыбной промышленности", - сказал Войтов.

Он отметил, что основное внимание при организации павильона Камчатского края уделено инвестиционной привлекательности региона. "Эта сторона экономики Камчатки будет представлена с помощью интерактивного макета и сверхширокоформатного экрана для отображения инвестиционных проектов и их локализации. В павильоне будет размещена информация о прогрессе в реализации на полуострове территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", Свободного порта Владивосток и дальневосточного гектара", - сказал зампред краевого правительства.

Павильон Камчатского края будет выполнен в форме краба общей площадью 450 кв. м. "Структурно экспозиция состоит из четырех павильонов, расположенных в помещениях внутри "краба". В "клешнях" гости фестиваля познакомятся с туризмом и культурой, оттуда по интерактивным коридорам, оборудованным проекционными экранами и элементами дополненной реальности люди попадут в основную часть экспозиции - в "панцирь", - пояснил Войтов.

Экспозиция будет включать в себя демонстрацию туристического потенциала края, выставку уникальных изделий края (традиционная одежда, национальные куклы, изделия из морской травы). Коренными жителями Камчатки будут проводиться мастер-классы по традиционным промыслам, пройдут выступления творческих коллективов. Спортивная программа будет включать дисциплины северного многоборья: метание тынзяна (аркана) на хорей (шест) и имитацию ловли оленя охотниками. Гости павильона смогут попробовать продукцию из камчатского лосося, дикоросов, кукумарии, а также биойогурт с шишками кедрового стланика и местные кондитерские изделия.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.