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Дефицит бюджета США в 2019 году превысил общий показатель за прошлый год

Согласно докладу министерства финансов страны, он уже составил более $866,8 млрд

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Дефицит американского бюджета за 10 месяцев 2019 финансового года (начался 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь прошлый финансовый год, следует из распространенного в понедельник доклада Минфина США.

По итогам прошлого финансового года в США был зафиксирован крупнейший с 2012 года дефицит бюджета - почти $779 млрд. С начала этого финансового года дефицит уже превысил отметку в $866,8 млрд. Таким образом, дефицит бюджета за первые 10 месяцев 2019 финансового года оказался на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 11% превзошел размер дефицита за весь 2018 финансовый год.

С октября по июль доходы федерального бюджета выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года, а расходы при этом увеличились на 8%. Однако введенные американской администрацией пошлины почти вдвое помогли увеличить поступления от таможенных сборов - они составили около $57 млрд.

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США
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