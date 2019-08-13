Австралия инвестирует более $330 млн в источники возобновляемой энергии

СИДНЕЙ, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии инвестирует более $330 млн в разработку возобновляемых источников энергии и инфраструктуру тихоокеанского региона. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правительства страны.

"Дополнительные 500 млн австралийских долларов [$338,3 млн] будут направлены на инвестиции в возобновляемые источники энергии, создание новой инфраструктуры, способной противостоять стихийным бедствиям, и обеспечение способности системы здравоохранения региона реагировать на его изменяющиеся потребности", - указано в заявлении правительства.

Также сообщается что выделенные средства станут дополнением к уже существующим инвестициям в размере 300 млн австралийских долларов ($203 млн), заложенным в программе финансирования региона на 2016-2020 годы.

Ожидается, что о новом пакете инвестиций объявят на встрече лидеров стран Форума тихоокеанских островов, которая пройдет с 14 по 16 августа в столице Тувалу Фунафути.

Форум тихоокеанских островов - межправительственная организация, основной целью которой является углубление сотрудничества между государствами Тихого океана и представление их интересов. Форум был основан в 1971 году, в настоящее время его полноправными членами являются 18 стран и заморских территорий: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Новая Зеландия, Новая Каледония, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи и Французская Полинезия.