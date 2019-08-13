Власти Камчатки намерены подписать на ВЭФ не менее семи соглашений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Камчатский край планирует подписать на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ) не менее семи соглашений, сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя краевого правительства Алексей Войтов.

"В рамках ВЭФ-2019 планируется подписать не менее семи соглашений. Одним из самых значимых станет инвестиционное соглашение между органами исполнительной власти РФ и дочерним обществом индийской Tata Power ООО "ФИНР" о поддержке проекта по добыче каменного угля на Крутогоровском месторождении и развитии инфраструктуры", - сказал Войтов.

Он добавил, что также намечено подписание инвестиционного соглашения с ООО "Роза Хутор". "Компания планирует создать в районе сопки Горячей на Камчатке курорт с тысячью гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Курорт, который расположится в уникальном по красоте месте вблизи Горелого, Мутновского и Вилючинского вулканов, рассчитан на ежегодный прием 400 тыс. человек", - сказал зампред регионального правительства.

Также готовятся к подписанию соглашение по взаимодействию при привлечении и сопровождении инвестиционных проектов иностранных инвесторов на территории Камчатского края с Российским фондом прямых инвестиций, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в целях реализации национальной программы "Цифровая экономика" с ПАО "МТС". "Подготовлено соглашение с банком "Открытие" о бюджетных кредитах на выгодных для региона условиях. Соглашение с банком ВТБ предусматривает кредитование госкорпорации "Ростех", которая будет вести строительство новой краевой больницы на Камчатке", - сказал Войтов.

Строительство больницы на Камчатке было оценено в 13,8 млрд рублей. С 2014 года по 2019 год за счет средств федерального и краевого бюджетов на строительство было направлено 1,05 млрд руб. В 2019 году проведен конкурс на заключение концессионного соглашения на завершение работ по строительству объекта. Победителем стала дочерняя компания государственной корпорации "Ростех" ООО "Камчатка-Мединвест".

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.