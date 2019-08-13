Verizon Communications намерена продать сервис микроблогов Tumblr

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications намерена продать корпорации Automattic сервис микроблогов Tumblr. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Verizon Communications.

Как следует из документа, компании уже достигли договоренности о сделке. Разрешение регулирующих органов пока не получено. Сколько именно Automattic заплатит за Tumblr, не уточняется. В заявлении констатируется, что в Tumblr имеется сейчас свыше 475 млн блогов.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, сервис Tumblr в 2013 году оценивался в $1 млрд, однако позже эта сумма сократилась в несколько раз, поскольку он так и не начал приносить значительную прибыль. По словам источников издания, Automattic заплатит за Tumblr сравнительно небольшую сумму. Как отмечается в публикации, Verizon Communications начала поиски компании, которая могла бы купить Tumblr, в начале текущего года и вела переговоры с некоторыми фирмами.

По сведениям издания, в Automattic перейдут около 200 сотрудников интернет-ресурса. Согласно оценкам за 2017 год, в Tumblr работали более 400 человек, в настоящее время на сайте сервиса численность персонала не указана.

Интернет-ресурс был создан в 2007 году, головной офис Tumblr находится в Нью-Йорке.