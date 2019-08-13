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Группа "Открытие" в первом полугодии нарастила чистую прибыль до 33,4 млрд рублей

Прибыль за аналогичный период годом ранее составляла 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банковская группа "Открытие" по итогам первого полугодия 2019 года получила чистую прибыль 33,4 млрд рублей против 1,8 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации со ссылкой на финансовые результаты по МСФО.

"Прибыль группы "Открытие" по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности - банковском, страховом и пенсионном. Хорошие финансовые показатели по итогам первого полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года", - прокомментировал финансовые результаты глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" по итогам первого полугодия увеличились на 21,6%, до 2,7 трлн рублей (в основном за счет присоединения Бинбанка) и роста кредитного портфеля. Кредитный портфель Группы показал рост на 47,2%, до отметки в 967,6 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц вырос на 42,9%, составив 725,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 61,9%, до 241,9 млрд рублей.

Средства клиентов увеличились на 62,4%, драйверов роста в основном стал объем привлечения средств от физических лиц в связи с интеграцией Бинбанка. Так, средств физлиц на 30 июня составили 902,0 млрд рублей (рост на 71,3% по итогам первого полугодия). Средства юрлиц достигли 485,4 млрд рублей (рост на 48,1%).

Банк России в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Объединенный банк "Открытие" на 99,9% контролируется ЦБ.

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