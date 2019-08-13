"Ъ": СОЖТ предлагает отменить скидку на порожний пробег инновационных вагонов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предлагает отменить скидку на порожний пробег инновационных вагонов, которые имеют повышенную нагрузку на ось. Об этом во вторник пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо СОЖТ в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.

"СОЖТ вновь предложил отменить скидку на порожний пробег для инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой на ось). Соответствующие предложения были направлены премьеру Дмитрию Медведеву, а затем по поручению вице-премьера Максима Акимова от 2 августа переданы в Минтранс, Минэкономики и ФАС для проработки вместе с ОАО "РЖД", - сообщает издание.

Ранее РЖД предложили на 12% снизить тариф на порожний пробег полувагонов на расстояниях до 2,4 тыс. км, одновременно повысив его на 15% на более дальних перевозках, а также предоставить скидку в размере 5% на порожний пробег для участников электронной торговой площадки РЖД. СОЖТ предложил финансировать эту идею за счет порожнего пробега инновационных вагонов.

"Источник "Коммерсанта" говорит, что 15 августа тема должна обсуждаться на совещании в Минтрансе", - пишет газета.