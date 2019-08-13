Хабаровский край представит на ВЭФ продукцию авиа- и судозаводов и проекты в сфере IT

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края презентуют на Восточном экономическом форуме во Владивостоке продукцию судостроительных заводов, авиазавода, металлургического производства, а также проекты в сфере IT. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития региона Виктор Калашников.

"В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" V Восточного экономического форума Хабаровский край представит продукцию краевых предприятий, а также инвестиционные проекты и предложения, для чего будет организована выставочная экспозиция региона, разделенная на тематические зоны: судостроение, самолетостроение, туризм, инвестиционный климат, промышленный потенциал, машиностроение", - сказал Калашников.

В зоне, посвященной судостроению, будут продемонстрированы проекты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов, в частности модели судов промышленного, военного и гражданского назначения, в том числе грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома, который строится на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сказал Калашников. В зоне самолетостроения представят модель регионального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который производится комсомольским-на-амуре филиалом АО "Гражданские самолеты Сухого". Будет представлена и продукция единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь", а также предприятия "Дальэнергомаш".

"IT-отрасль будет представлена программно-аппаратным комплексом TAU Tracker. Это человеко-машинный интерфейс для ввода информации в 3D-приложения. Продукт является разработкой местной инжиниринговой компании "Континент ТАУ", - сказал Калашников.

На форуме презентуют произведенный предприятием "Дальхимфарм" препарат, применяемый в неврологии, кардиологии, нейро- и микрохирургии. Калашников добавил, что представлена будет и информация о туристическом и инвестиционном потенциалах региона. "Интерактивная зона экспозиции расскажет о реализующихся инвестиционных проектах, например о масштабном инвестиционном проекте в рамках режима "Свободный порт Владивосток" по строительству специализированного угольного терминала в морском порту Ванино или по строительству терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов на северном берегу бухты Мучке Хабаровского края", - отметил собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, павильон, который представит Хабаровский край во время форума, сейчас монтируется, работы завершатся к 30 августа. "Концепция заключается в том, что можно увидеть павильон один раз, чтобы получить полное представление о регионе. Это культура, туризм, промышленность, подробная презентация транспортно-логистического потенциала региона. Еще одна особенность экспозиции - модель развития региона на ближайшие 15 лет: до 2025 года, а также до 2035-го", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

О форуме

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.