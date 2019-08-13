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Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России до 34 млн тонн

По прогнозу американского ведомства, потребление пшеницы в России в 2019-2020 сельскохозяйственном году уменьшится до 40 млн тонн

ТАСС, 13 августа. Экспорт пшеницы из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году составит 34 млн тонн - такая оценка содержится в материалах Министерства сельского хозяйства США. Таким образом, министерство понизило прогноз, который ранее составлял 34,5 млн тонн.

В материалах указывается, что потребление пшеницы в России за этот период снизится с 40,5 млн до 40 млн тонн, запасы пшеницы увеличатся с 7,428 до 7,463 млн тонн.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.
 

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