Эксперт: иностранные инвестиции в Китай будут возрастать, несмотря на давление США

ПЕКИН, 13 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай будет только возрастать, несмотря на негативные последствия усиливающегося одностороннего давления со стороны США. Такую точку зрения высказал ТАСС во вторник заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Усилившиеся противоречия в будущем, действительно, отразятся на американских инвестициях в Китае и наоборот. Однако, на преемственность и стабильность политики КНР по привлечению капитала это не повлияет, - подчеркнул он. - Думаю, рост в плане инвестиций продолжится, поскольку в Китае на них существует спрос. <…> Китайский рынок огромен, в США он тоже не маленький, поэтому я считаю, что инвестиции других стран, прежде всего в экономику КНР, а также в Соединенные Штаты, не уменьшатся и будут возрастать".

Эксперт добавил, что Китай постоянно вносит большой вклад в глобальное экономическое развитие, в связи с чем можно ожидать, что он и в дальнейшем продолжит играть роль важного международного инвестора. Чжоу Вэйди напомнил, что среди развивающихся государств КНР привлекает наибольший поток капитала. Замглавы института заметил, что США уже вложили в китайскую экономику достаточный объем инвестиций, ведь целый ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, производится подразделениями американских предприятий, находящимися на территории КНР.

"Разумеется, повышение [президентом США Дональдом] Трампом пошлин нанесет по ним удар - это без всякого сомнения. Инвестиции в обоих направлениях испытают на себе огромное негативное воздействие. <…> Более того, мы не можем строить оптимистичные прогнозы по поводу того, что Китай и США быстро придут к торговому соглашению, - уточнил Чжоу Вэйди. - Однако Китай хорошо подготовился к этому и способен минимизировать негативный эффект от трений с Вашингтоном".

По его мнению, деловые круги Соединенных Штатов опасаются, что китайские власти прибегнут к ответным антиамериканским санкциям. "Весь вопрос в том - будет ли правительство КНР предпринимать такие шаги", - отметил Чжоу Вэйди.

Согласно официальной статистике, с января по июль включительно объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая превысил $78,8 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 3,6%. Главными источниками капитала продолжают выступать Германия (рост на 72,4%), Республика Корея (+69,7%) и Нидерланды (+14,3%). Инвестиции из Евросоюза за семь месяцев поднялись на 18,3%, из стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь" (включая Россию) - на 5%.