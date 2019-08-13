Эксперт: в Huawei подготовились к санкциям США

ПЕКИН, 13 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Новые санкции США в отношении телекоммуникационных компаний Китая не затормозят рост корпорации Huawei, которая к ним хорошо подготовилась. Такую точку зрения высказал ТАСС во вторник заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Huawei постоянно выделяет около 30% своих доходов на научные разработки, занимается созданием новых ключевых технологий, поэтому эта корпорация смогла заранее подготовиться к санкциям США, - отметил он. - Усилившееся давление американской стороны не сможет затормозить появление новых продуктов. Разумеется, для их продуктивной разработки Huawei необходимо технологическое сотрудничество с другими странами, как развитыми, включая Соединенные Штаты, так и развивающимися".

По мнению эксперта, даже после вступления в силу новых санкций Huawei не сможет полностью прекратить взаимодействие с США в области технологий. "Главным фактором останется ее собственный технологический потенциал, на основе которого эта компания способна обеспечить свое развитие", - подчеркнул Чжоу Вэйди.

Как полагает эксперт, от активизации взаимодействия Huawei с предприятиями других стран зависит ее прогресс и расширение сферы возможностей по усовершенствованию ключевых технологий. "Поэтому Huawei не сможет полностью прекратить международное сотрудничество, в том числе с Соединенными Штатами", - подытожил он.

Санкции в отношении Huawei

Во вторник в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

В начале августа в беседе с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что американская администрация может отменить ограничения в отношении Huawei в случае, если будет заключено соглашение, направленное на устранение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином.