Авиакомпания "Сила" отменила четыре рейса из-за технической неисправности судна

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сила" в связи с технической неисправностью судна отменила четыре рейса по направлениям Новосибирск - Горно-Алтайск и обратно, а также Красноярск - Горно-Алтайск и обратно, сообщается во вторник на сайте авиакомпании.

"В связи с неисправностью ВС отменены рейсы (СЛ 49, 50, 57, 58) до 31 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, вылет рейсов Иркутск - Казачинское и Казачинское - Иркутск перенесен с 18 на 19 августа. Изменено время вылета рейсов Иркутск - Усть-Илимск и обратно на 18 августа.

По данным перевозчика, в авиапарке компании - семь самолетов: пять Ан-28 и два L-410-UVP-E20. Авиакомпания выполняет внутренние рейсы по Сибири и Дальнему Востоку.