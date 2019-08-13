РБК: китайская CSCEC хочет получить подряд на достройку верфи "Звезда" на 45 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Китайская строительная компания China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведет переговоры с "Роснефтью" о получении подряда в 45 млрд рублей на возведение объектов судостроительной верфи "Звезда", которую нефтяная компания с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на источники.

"Российская "дочка" CSCEC "КитайСтрой" хочет получить контракт на строительство так называемых достроечных цехов, которые относятся ко второй очереди верфи", - отмечается в публикации. По информации собеседников РБК, сумма этого контракта может составить 45 млрд рублей. Весь проект оценивается в 202 млрд рублей, из них 146 млрд - это объекты верфи, остальное - жилье и инфраструктура.

Конкурс на строительство цехов пока не объявлен, следует из сведений о закупках для верфи. CSCEC хотела бы получить контракт без конкурса как единственный поставщик, говорят источники издания.

Представитель "Роснефти" не ответил на вопросы РБК. Связаться с пресс-службой CSCEC порталу не удалось.

Судостроительный комплекс "Звезда" (создается консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Верфь будет выпускать линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.