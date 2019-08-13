Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Ранее опция была доступна для клиентов из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сбербанк запустил услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из СМС для всех клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк сообщает о расширении сервиса переводов с получением наличных в банкоматах - теперь перевести средства может любой пользователь "Сбербанк Онлайн" по всей стране", - сказали в пресс-службе.

Для перевода средств необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Для получения денег нужно указать код из СМС. При этом отправитель может отменить перевод, пока тот не получен.

"Сервисом переводов с получением наличных в банкоматах, который мы запустили в начале лета, уже воспользовались около 100 тыс. человек. Основным преимуществом данного сервиса является тот факт, что даже не имея карты, любой человек может получить перевод в широкой сети наших офисов и банкоматов", - отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов, слова которого приводит пресс-служба банка.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тыс. рублей. В сутки можно отправить до 150 тыс. рублей.