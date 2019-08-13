Группа "Открытие" за полгода снизила результат по пенсионной деятельности на 29,7%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Операционный результат группы "Открытие" по пенсионной деятельности по итогам первого полугодия 2019 года составил 7,6 млрд рублей против 10,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила группа. Таким образом, операционный результат показал снижение на 29,3%.

"Основными факторами изменения операционного результата по пенсионной деятельности в 1 полугодии 2019 года стали значительный рост инвестиционного дохода пенсионного фонда и, как следствие, увеличение размера пенсионных обязательств в результате начисления инвестиционного дохода", - говорится в сообщении.

По данным входящего в группу НПФ "Открытие", за шесть месяцев 2019 года фонд показал доходность инвестирования средств пенсионных накоплений на уровне 13,2% года.

НПФ "Открытие" образован путем объединения трех НПФ, входящих в группу "Открытие", которые годом ранее показывали отрицательную либо низкую доходность инвестирования пенсионных накоплений: НПФ "Лукойл-гарант" по итогам первого полугодия 2018 года показывал доходность минус 1,71%, НПФ "Электроэнергетики" - минус 4,66%, НПФ РГС - 2,01%.

Кроме того, группа показала снижение на 3,4% операционного результата по страховой деятельности - 5,8 млрд рублей против 6,0 млрд рублей годом ранее. Причины снижения в сообщении не раскрываются, при этом отмечается, что по премиям зафиксирован "значительный рост".

"Основным драйвером роста бизнеса стала интеграция деятельности СК "Росгосстрах" с банковской группой "Открытие", что обеспечило значительный рост страховой премии по договорам личного страхования и страхования жизни. Доля моторного страхования в портфеле СК "Росгосстрах" сократилась на 13%, что при доле компании на рынке ОСАГО в пределах 12% позволяет контролировать убыточность данного вида страхования на приемлемом уровне", - говорится в сообщении.

Основной страховой компанией группы "Открытие" является "Росгосстрах", есть также страховщик жизни.