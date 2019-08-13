"Ведомости": обсуждается проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Строительство кольцевой дороги во Владивостоке предварительно оценено в 100 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниила Половинки.

По его словам, новая магистраль должна закольцевать движение вокруг центра города и предусматривает строительство двух новых мостов на о. Русский через о. Елены. Протяженность четырехполосной дороги, которую планируется строить по концессии, составит 27,4 км, пропускная способность - 70-85 тыс. автомобилей в сутки, а разрешенная скорость - до 80 км/ч.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил идею нового моста на о. Русский. Разработкой проекта кольцевой автодороги занялись ВЭБ.РФ и "Автодор". Также, согласно публикации, губернатор Приморского края Олег Кожемяко был намерен объявить конкурс на проектирование первой части будущего кольца в 2020 году.

По словам представителя госкомпании, "Автодору" неизвестно о наличии материалов предпроектной проработки трассы. "ИнфраВЭБ", пишут "Ведомости", готова предложить свои услуги для подготовки проекта.