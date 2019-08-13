Владивосток получил первую партию новых автобусов, купленных на краевую субсидию

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Владивостока принимают первые 14 автобусов, закупленных на субсидию из краевого бюджета в размере более 900 млн рублей. Всего до конца года ожидается поступление 95 новых машин, сообщается во вторник на официальном сайте администрации города.

Как уточнили в мэрии, в последний раз массовое обновление парка автобусов во Владивостоке произошло семь лет назад.

"Девять машин прошли проверку и готовятся к выходу на маршруты города. Это автобусы малой и средней вместимости российских марок "ЛиАз" и "ПАЗ", все они получили прописку на муниципальном предприятии "Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта - 1", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что во вторник ожидается прибытие еще пяти автобусов.

Новые автомашины из первой партии будут поступать до конца августа. Планируется, что на дороги Владивостока они выйдут в сентябре. Прибытие второй партии автобусов, по условиям контракта, запланировано на декабрь.

По информации пресс-службы мэрии, автобусы оснащены пандусами и другим оборудованием для транспортировки инвалидов. Также установлены видеокамеры и терминалы безналичной оплаты проезда.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал модернизацию транспорта одной из приоритетных задач для вступившего в должность в апреле главы Владивостока Олега Гуменюка. По словам губернатора, общественный транспорт должен быть удобным, комфортным и современным.