ФАС выявила картельный сговор на торгах медучреждений Петербурга на 36 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело в отношении двух компаний, подозреваемых в картельном сговоре на 10 аукционах по предоставлению в аренду постельного белья, халатов и полотенец для лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общая сумма контрактов составила более 36 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФАС во вторник.

"Столичное антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении ООО "Желдор-Сервис" и ООО "Клинхаус" по признакам картельного сговора на 10 торгах в электронной форме. Компании приняли участие в торгах различных лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области на оказание услуг по предоставлению аренды постельного белья, халатов и полотенец с последующей его обработкой. Общая начальная (максимальная) цена по контрактам составила 36,2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным Московского УФАС, обе компании подавали одно или несколько ценовых предложений, после чего отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. В итоге, как следует из сообщения ведомства, снижение начальной цены контракта в таких торгах составило от 0,5% до 1,5%. По результатам торгов ООО "Желдор-Сервис" заключило пять контрактов по цене 14,8 млн рублей, ООО "Клинхаус" заключило также пять контрактов по цене 21,2 млн рублей.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. рублей для руководителей организаций.