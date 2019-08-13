Горняки трех шахт на Донбассе протестуют из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Горняки шахты "Центральная" государственного предприятия "Мирноградуголь" в подконтрольной Киеву части Донецкой области присоединились к протестующим работникам шахт "Украина" и "Кураховская", которые около недели бастуют из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил в понедельник глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горняки первой смены шахты "Центральная" "Мирноградугля" отказались приступать к работе в связи с задолженностями по заработной плате", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Волынца, с теми же требованиями продолжают протест горняки шахт "Кураховская" и "Украина" государственного предприятия "Селидовуголь" в Донецкой области. В знак протеста они с 8 августа перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка, однако добиться погашения задолженности им пока не удалось. Как сообщал ранее председатель профсоюзной организации шахты "Кураховская" Алексей Сорока, шахтерам не выплатили 22% зарплаты за май и 100% за июнь и июль.