Суд перенес на 6 ноября рассмотрение апелляции "Юнипро" для заключения мировой с "Русалом"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил до 6 ноября рассмотрение апелляции "Юнипро" на решение суда о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) в отношении третьего энергоблока Березовской ГРЭС в пользу Саяногорского алюминиевого завода "Русала" в связи с намерением сторон достичь мирового соглашения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"У ПАО "Юнипро" будет ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью мирового урегулирования спора. Дело в том, что между нами и компанией "Русал" ведутся переговоры о мировом урегулировании спора, и в том числе по двум другим процессам также судом было отложено разбирательство с этой целью", - сказал представитель генерирующей компании. Он назвал перспективы заключения мирового соглашения хорошими, представители "Русала" подтвердили положительные ожидания.

Ходатайство было поддержано всеми сторонами процесса, рассмотрение иска перенесено на 6 ноября.

В конце прошлого года и начале этого арбитражный суд Москвы зарегистрировал четыре иска от структур "Русала" - Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и "Русал Энерго" - к "Юнипро". Компании через суд пытаются расторгнуть с "Юнипро" ДПМ из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС и взыскать с генерирующей компании сумму необоснованного обогащения.

Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении исков Братскому алюминиевому заводу. Иски Саяногорского алюминиевого завода и Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" с подобным ходатайством первой инстанцией были удовлетворены, по искам были поданы апелляции.

В июле Братский алюминиевый завод "Русала" на заседании апелляционного суда ходатайствовал об отложении рассмотрения иска о расторжении ДПМ с "Юнипро" после аварии на Березовской ГРЭС для возможности заключения мирового соглашения. Также по ходатайству "Юнипро" Арбитражный суд Москвы отложил до 12 сентября рассмотрение четвертого иска структуры "Русала" - "Русал Энерго" - в связи с ведением компаниями переговоров о заключении мирового соглашения по делу.