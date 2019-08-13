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Глава Росстата примет участие в заседании совета Госдумы 11 сентября

Депутаты намерены заслушать Павла Малкова по вопросам состояния экономики и социальной сферы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Глава Росстата Павел Малков подтвердил участие в заседании совета Государственной думы, которое состоится 11 сентября.

"Мы получили официальное приглашение от [Вячеслава] Володина, Павел Викторович [Малков] выступит на заседании совета Думы 11 сентября", - сообщили журналистам в пресс-службе статистического ведомства.

Ранее сообщалось, что Малкову было направлено соответствующее приглашение по поручению председателя нижней палаты парламента.

Депутаты намерены заслушать главу Росстата по вопросам, характеризующим состояние экономики и социальной сферы, отметили в пресс-службе. При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию по таким темам, как демография, доходы и уровень жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели реформы ЖКХ и по ряду других показателей.

Теги
РоссияМалков, Павел Викторович
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