Банки в ЮФО и СКФО привлекли более 3 трлн рублей средств клиентов

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. Банки в Южном федеральном округе (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) на 1 июля 2019 года привлекли средств клиентов на сумму более 3 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Южного ГУ Банка России.

"Объем привлеченных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов средств клиентов по данным на 1 июля 2019 года составил 2474 и 592 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 8,7 и 8,4% соответственно. Наблюдалась положительная годовая динамика основных компонентов привлеченных средств клиентов в обоих округах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, средства на счетах государственных и негосударственных организаций увеличились в ЮФО на 2,7%, составив 334 млрд рублей; в СКФО - на 9,6%, составив 79 млрд рублей на 1 июля 2019 года. При этом, наибольший темп прироста демонстрировали в ЮФО депозиты юридических лиц.

"В ЮФО рост на 33,8%, до 184 млрд рублей, в СКФО средства индивидуальных предпринимателей: рост на 12,4% до 15,8 млрд рублей на 1 июля 2019 года. Преимущественная часть привлеченных банками в ЮФО и СКФО средств (более 73%) сформирована за счет сбережений населения. На 1 июля текущего года в ЮФО было аккумулировано вкладов физических лиц на сумму 1 трлн 821 млрд рублей, в СКФО - 451 млрд рублей, рост за год на 7,7 и 7,9% соответственно", - уточняют в ведомстве.

Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (780 млрд рублей), Ростовской (527 млрд рублей) и Волгоградской (269 млрд рублей) областей, в СКФО - Ставропольского края (268 млрд рублей).