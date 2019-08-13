Жители Приморья на ВЭФ смогут внести предложения в концепцию развития острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Жители Владивостока и Приморского края смогут в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) внести свои предложения в концепцию развития острова Русский. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы [на ВЭФ], конечно, представляем концепцию развития острова Русский, мы ее готовим, поэтому жители, гости, участники форума могут посмотреть, внести свои корректировки. Там будет дана такая возможность", - сказал Кожемяко.

Он пояснил, что сейчас концепция сформирована с учетом решений по линии Минвостокразвития, с учетом расширения второй очереди строительства Дальневосточного федерального университета. "То есть сделали такой план, что можно сделать, чтобы народ увидел изменения уже в 2020 году. Это, конечно, дорожки велосипедные, возможности свободного отдыха, возможности взять напрокат технику, беговые дорожки, стоянки, возможность доступа к Владивостокской крепости, в том числе и людям с ограниченными возможностями, - отметил губернатор. - Далее проект рассчитан на несколько лет, поэтапно мы его начнем развивать".

Проект развития острова Русский будет представлен в обновленном павильоне Приморского края. Также там будет предоставлена возможность ознакомиться с проектами решения проблем, связанных, в том числе с загруженностью Эгершельда [микрорайон во Владивостоке], центра города, а также с проектами строительства моста на остров Елена.

"Будут представлены те проекты, которые организовываются на территории Приморского края, их несколько. Думаю, это будет интересно, познавательно для [местных] жителей, и мнение людей будет учтено при последующих внесениях корректировок в проекты", - сказал Кожемяко.